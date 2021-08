MedTech : Helios et Abderraouf Sordo s’associent pour créer le plus grand groupe du secteur en Afrique francophone

Helios Investment Partners, leader du capital-investissement en Afrique avec plus de 3,6 milliards de dollars (32,16 milliards de dirhams) d’actifs sous gestion, a conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire dans le plus grand groupe marocain du secteur des MedTech.

Le groupe consolidé opère donc dans la distribution d’équipements médicaux et IVD (in vitro diagnostic) ainsi que la production de produits pharmaceutiques au travers de quatre sociétés : Techniques Science Santé (T2S), IM Alliance, Cyclopharma et Binarios. La clôture de la transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

Sous la direction d’Abderraouf Sordo, le groupe que constitue les sociétés est devenu le principal distributeur et fournisseur de services de maintenance de dispositif médial en Afrique Francophone, la société étant trois fois plus importante que son concurrent le plus proche dans la région, avec un chiffre d’affaires qui dépasse les 100 millions de dollars (893,35 millions de dirhams).

Le groupe ambitionne de continuer à soutenir un secteur de la santé en pleine expansion en Afrique Francophone qui connaît une croissance rapide sous l’effet combiné d’une couverture médicale plus large et d’une augmentation des investissements publics et privés dans les infrastructures de santé.