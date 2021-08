Espagne : L'exécutif déterminé à renforcer la frontière de Ceuta et Melilla

Le gouvernement espagnol a décidé d’allouer plus de fonds au ministère de l'Intérieur pour renforcer la frontière avec le Maroc, rénover du matériel informatique et effectuer des travaux dans les commissariats. Selon la radio espagnole COPE, l'accord a été approuvé cette semaine par le Conseil des ministres.

En charge de la réalisation des investissements pour faire face aux délits tels que le trafic de drogue, le terrorisme et le crime organisé et la cybercriminalité, le secrétariat d'Etat à la Sécurité estime nécessaire de réaliser les contrats de 2022 à 2025, d'un coût annuel de 54,2 millions d’euros. Selon l'accord approuvé, une partie de cet argent sera utilisée pour des investissements dans des infrastructures qui répondent aux besoins dérivés des problèmes migratoires à Levante, les côtes de l'Andalousie et des Îles Canaries.

L’argent servira également à l'achèvement de la deuxième phase de la modernisation de la clôture de Ceuta et Melilla, tandis qu’une autre partie sera consacrée à l'achèvement de travaux dans des commissariats de police à Almendralejo et Calatayud ou encore à la construction de nouveaux centres d’assistance temporaire pour étrangers (CATE).

Pour tout cela, les autorités espagnoles jugent nécessaire de réaliser un plan de rénovation d'infrastructure qui implique l’achat d'un système complet, des logiciels, du matériel pour répondre aux besoins d'un nouveau déploiement du SIVE (système de surveillance externe intégré). Ce dernier est destiné à mettre en œuvre le nouveau système d'enregistrement électronique des entrées et sorties des postes frontières et sa connexion au système central européen (EES). Une connexion qui deviendra obligation à partir de 2022.

Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska a assuré, il y a quelques jours, que «d'importants travaux de réparation et de restructuration» des frontières séparant Ceuta et Melilla du Maroc ont été effectués sur les clôtures, pour un montant supérieur à 12 millions d'euros, au cours des deux dernières années. Il a reconnu qu’une partie «reste encore à fortifier» à Melilla, après avoir été interrogé sur les arrivées récentes de migrants subsahariens depuis le Royaume.