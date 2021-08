«Le Maroc, de la résilience à l’émergence ?» : Etude sur l’économie marocaine post-Covid

Le groupe Deloitte publie aujourd’hui, sous la direction d’Emmanuel Gadret et de Mehdi Serghini et avec la participation de l’économiste Alexandre Kateb, un Policy Paper intitulé «Le Maroc, de la résilience à l’émergence ?». L’étude se propose d’analyser les atouts sur lesquels le Maroc doit capitaliser pour atteindre une croissance économique plus forte et inclusive, ainsi que les chantiers de réformes en cours et les paris de rupture à entreprendre.

Après deux décennies de transformation et d’avancées du Maroc en matière de modernisation économique, de réformes institutionnelles et de développement humain, l’étude pointe de nombreux défis encore à relever, notamment les enjeux de résorption de la polarisation sociale et territoriale du pays, de valorisation des compétences et de soutien aux initiatives du secteur privé.

Le rapport met en avant différents points de la stratégie marocaine face au Covid-19, notamment sa décision d’adopter un «principe de précaution maximum», l’amortissement par les financements extérieur du choc de la diminution des devises liés à la chute des recettes. La crise a provoqué au Maroc, selon les auteurs, «d’accélérateur pour certaines réformes correctives de lenteurs administratives très enracinées», ouvrant la voie à des réformes structurelles.

Le rapport détaille notamment les pistes de renforcement de la résilience économique à court et moyen terme du Maroc, avant d’analyser l’armature de la nouvelle ambition réformatrice du pays, impulsée par le roi Mohammed VI. La réforme repose sur un nouveau contrat social porté par l’universalisation de la protection sociale, la digitalisation comme bouclier face à la crise et accélérateur de transformation, et un effort de simplification et de modernisation de l’Etat.

Sous l’impulsion du triptyque solidarité-digitalisation-simplification, le Maroc vise à se positionner aujourd’hui au carrefour des échanges commerciaux afin de bénéficier au mieux de la reprise économique et faire émerger une nouvelle «offre Maroc» compétitive dans un monde post-Covid, pour passer de «champion de la résilience» à celui de nouvelle puissance économique régionale.