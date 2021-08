Elections : Des ex-membres du PSU choisis comme têtes de liste de la FGD

La Fédération de la gauche démocratique (FGD) a dévoilé des noms de candidats aux prochaines élections législatives et communales prévues au Maroc. L’alliance, formée par le Conseil national ittihadi (CNI) et le Parti de l'avant-garde démocratique et socialiste (PADS) a présenté plusieurs noms du courant de Mohamed Sassi, ex-membre du Parti socialiste unifié (PSU), qui a choisi début juillet, de claquer la porte de la fédération.

Des sources de celle-ci ont confié, cette semaine, à Al3omk que la FGD a ainsi coopté Maryam Benkhouia, cadre du ministère des Finances et ex-membre du PSU, en tant que tête de liste pour la circonscription de Rabat-Océan, où elle affrontera notamment Saadeddine El Othmani. L’ingénieur et conseiller municipal Omar El Hyani conduira, pour sa part, la liste de la fédération dans la circonscription Agdal-Ryad.

Toujours sous les couleurs de la FGD, Ahmed Fetian a été coopté pour la liste parlementaire locale à Tétouan, tandis que l’ex-membre du PSU, Samira Achbahar, a été choisie comme tête de liste pour les élections communales. Il y a quelques jours, le PSU a annoncé la dissolution de sa section locale à Tétouan, après le communiqué de celle-ci, critiquant le retrait de la formation politique de Nabila Mounib de la FGD. D’autres membres du courant de Mohamed Sassi ont également été cooptés à M’Diq et à Tifelt.

LE PSU a été confronté à une vague de démission, au lendemain de la décision de sa secrétaire générale de claquer la porte de la FGD et de faire cavalier seul lors des prochains rendez-vous électoraux. Plus de 100 membres du conseil national du PSU avaient alors exprimé leur rejet de la mesure considérée par eux comme une violation du règlement intérieur de la FGD.