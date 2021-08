Golf : Maha Haddioui fait sensation aux JO en réussissant un trou en un

La golfeuse marocaine Maha Haddioui a fait sensation aujourd’hui aux Jeux olympiques de Tokyo après avoir réalisé un Ace sur le 7e trou du green lors de la seconde manche des jeux.

