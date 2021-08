MAE portugais : La ligne maritime avec le Maroc ne remplacera pas les ports espagnols

Le ministre portugais des Affaires étrangères a affirmé, mercredi, que la liaison entre les ports Portimão et de Tanger-Med «ne remplace aucune autre liaison». Lors d’une conférence de presse en marge de sa rencontre avec son homologue espagnol, José Manuel Albares, Augusto Santos Silva n'a pas donné de date pour le lancement de cette ligne maritime, préférant assurer qu'elle n'est pas destinée à remplacer d'éventuelles liaisons.

Le ministre a rappelé que le Portugal s'est engagé dans le projet et que la connexion maritime avec le Maroc sera établie «dans la mesure du possible». «Nous avons travaillé avec les autorités marocaines au niveau technique, mais (...) avec la prudence nécessaire pour que cette connexion puisse se faire avec toute la sécurité nécessaire», a-t-il ajouté.

En juin dernier, les autorités marocaines ont annoncé la reprise des vols de et vers le Maroc. Très attendue, l’annonce de l’ouverture des frontières maritimes pour accueillir les Marocains résidant à l’étranger avait toutefois provoqué déception et colère, car qu’elle avait exclu les ports espagnols sur fonds d’une crise diplomatique entre Rabat et Madrid, en tablant sur les ports français et italiens.

Quelques jours plus tard, Abdelkader Amara, ministre de l’Equipement et du transport a annoncé qu’une ligne maritime entre Tanger et Portimão au Portugal sera lancée début juillet. «Au moment où je vous parle, la directrice de la marine marchande se trouve à Lisbonne pour mettre les touches finales à l’accord qui sera signé entre le Maroc et le Portugal», avait-il affirmé, en assurant que «deux navires, battant pavillon marocain, entreront en service sur cette ligne à raison de deux voyages par jour pour transporter quotidiennement un total de 4 000 personnes».

Mais alors que les MRE ayant regagné le Maroc commencent déjà à rebrousser chemin vers leurs pays de résidence, la ligne maritime reliant les deux pays, n’a toujours pas été mise en place. A rappeler qu’une ligne existait déjà entre Faro (Algarve) au Portugal à la ville de Tanger, il y a un peu plus de 26 ans mais avait finalement été abandonnée.