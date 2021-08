Bourses Chevening : Candidatures ouvertes pour étudier au Royaume-Uni

Les candidatures aux bourses Chevening, qui permettent d’étudier au Royaume-Uni, se sont ouvertes sur Internet depuis le 3 août jusqu’au 2 novembre 2021. Ces bourses sont octroyées toutes personnes qui font preuve «d'engagement et de compétences nécessaires pour créer un changement positif et pouvant démontrer comment un diplôme de maîtrise britannique les aidera à opérer ce changement», précise un communiqué.

La bourse assure un soutien financier complet aux boursiers pour l’obtention d’un diplôme de maîtrise éligible dans une université britannique, en plus d’un accès à un large éventail d'expériences académiques, professionnelles et culturelles exclusives.

Naomi Rayner, responsable des bourses au Bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO), a déclaré pour l’occasion «Pendant que le monde continue de s'attaquer à des problématiques mondiales majeures telles que Covid-19 et le changement climatique, la coopération internationale est plus que jamais essentielle. Le programme Chevening vise à édifier une communauté internationale de personnes qui s'engagent à œuvrer ensemble pour opérer un changement positif».

Dans le même sillage et à son tour, le directeur de Chevening, Duncan Barker, a déclaré : «L'expérience Chevening est bien plus qu'un diplôme de maîtrise. Vous apprendrez en interagissant avec des personnes du monde entier, en voyageant à travers le Royaume-Uni et en vous impliquant dans les communautés dans lesquelles vous vivez. Vous allez devoir prendre en main votre propre apprentissage, faire preuve d'indépendance de pensée et rechercher de nouvelles expériences.»

Pour sa part, l’ambassadeur britannique au Maroc, Simon Martin a déclaré : «Si vous êtes passionné par la conduite du changement, que ce soit à l'échelle locale ou mondiale, si vous voulez être le meilleur dans ce que vous faites et si vous avez l'imagination pour inspirer les autres, alors une bourse Chevening pourrait être l'opportunité idéale pour vous.»

L'appel à nouveaux candidats fait suite à la sélection de 11 boursiers marocains qui ont remporté cette année un prix pour étudier dans une université britannique. Les candidats retenus ont partagé leurs histoires via le hashtag #ChosenForChevening sur Twitter et Instagram. Depuis sa création en 1983, plus de 50 000 professionnels ont eu l'opportunité d’évoluer au Royaume-Uni grâce à Chevening, avec plus de 1 500 bourses offertes à travers le monde au titre de l'année universitaire 2022/2023.