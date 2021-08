Le groupe Français ELSAN acquiert la clinique Les Oliviers à Settat

La clinique Les Oliviers à Settat vient d’être acquise par le groupe ELSAN, acteur majeur de la santé privée en France, après avoir déjà racheté la Clinique de la Ville Verte à Bouskoura, en décembre 2020.

Le groupe, qui conforte sa position au Maroc, a annoncé aujourd’hui dans un communiqué devenir l’unique actionnaire de la clinique à Settat, d’une capacité de 23 lits et places capable d’accueillir des patients en chirurgie, consultation et radiologie.

De plus, la clinique ouvre dès le mois d’octobre une extension de 100 lits afin d’améliorer les conditions d’accueil des patients, avec notamment 4 blocs opératoires neufs, modernes et équipés de nouveau matériels performants. On retrouvera une nouvelle salle de cardiologie interventionnelle et un nouveau bloc obstétrique, une unité de soins intensifs et continus, une réanimation polyvalente et un plateau neuf d’imagerie (IRM, scanographe, radiologie interventionnelle, échographie, etc.).

ELSAN, qui dispose déjà en France de 137 établissements, souhaite offrir aux patients marocains de ses deux établissements des «soins de qualité aux meilleurs standards européens», peut-on lire dans le communiqué.