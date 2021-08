Le Maroc signe un accord avec Pfizer et BioNTech SE pour l’acquisition du vaccin anti-Covid-19

Les groupes pharmaceutiques Pfizer et BioNTech SE ont annoncé aujourd’hui dans un communiqué commun avoir signé un accord avec le ministère de la Santé marocain pour l’approvisionnement de leur vaccin contre le Covid-19. Si aucune date sur l’approvisionnement n’a encore été communiquée, les groupes affirment qu’il se fera au cours de l’année 2021.

«Nous sommes très honorés de collaborer avec le gouvernement Marocain. Au nom des Laboratoires Pfizer au Maroc, je tiens tout d’abord à féliciter les autorités marocaines pour l’ensemble des décisions et mesures prises dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Nous mobilisons nos ressources scientifiques et de fabrication, en faveur de notre objectif commun, celui d'apporter le vaccin Pfizer BioNTech contre la COVID-19 pour la population marocaine», a déclaré Ali Besri, Directeur Régional Afrique du Nord et Président Directeur Général des Laboratoires Pfizer SA au Maroc.

Sean Marett, Directeur commercial de BioNTech a lui déclaré «Je tiens à remercier le gouvernement Marocain pour son soutien et sa confiance en notre vaccin qui, nous l’espérons, contribuera à faire face à cette menace pandémique mondiale. Notre objectif est d’assurer au niveau mondial, l’approvisionnement d'un vaccin contre la COVID-19 qui est bien toléré et efficace pour une grande partie de la population qui en a besoin dans le monde, et ce, aussi rapidement que possible».

Pfizer et BioNTech visent à fabriquer au total plus de 3 milliards de doses de leur vaccin contre le Covid-19 avant la fin de l’année 2021, les deux laboratoires prévoient l’amélioration continue des processus, une expansion des installations dans les sites de fabrication ainsi que l’expansion des partenariats avec de nouveaux fournisseurs et fabricants.