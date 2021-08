Covid-19 : Des professionnels de la santé à Chichaoua arrivent en renfort aux centres de vaccination

Des professionnels de la santé sont arrivés en renfort aux centres de vaccination anti-Covid-19 dans la province de Chichaoua afin de contribuer à accélérer la campagne de vaccination et à réduire la pression et la charge sur le personnel soignant dans ces centres. Ainsi, le gouverneur de la province, Bouabid El Guerrab a reçu, mardi, 12 infirmiers et infirmières qui seront répartis dans trois centres de vaccination dans les milieux urbain et rural de la province, qui connaissent un fort engouement des citoyens.

A cet égard, le gouverneur a appelé les professionnels de la santé à apporter leur contribution pour assurer le bon déroulement de la campagne nationale de vaccination, soulignant que l'étape actuelle requiert davantage de patriotisme afin d'éviter tout revers éventuel.

Les professionnels de la santé seront répartis dans le centre de santé de Sidi El Mokhtar, le centre de qualification et d'intégration des femmes en situation difficile d'Imantanout, et la salle couverte omnisports de Chichaoua.

L'arrivée en renfort de ces professionnels de la santé intervient après que la Direction régionale de la Santé de Marrakech-Safi, en coordination avec la Délégation provinciale de la Santé de Chichaoua, ait identifié les besoins pour accélérer la campagne de vaccination dans la province et atteindre l’immunité collective.