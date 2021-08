Les médias officiels algériens sautent sur une carte du Maroc sans le Sahara publiée par Joe Biden

La presse algérienne continue de guetter tout message de l’administration américaine sur le dossier du Sahara occidental. Ce mercredi, l’agence officielle Algérie presse service (APS) a ainsi profité d’une publication, sur Twitter, du président américain Joe Biden, pour se réjouir d’un potentiel rétropédalage dans la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara.

«Le président américain Joe Biden s'est félicité mardi soir de la contribution des Etats-Unis dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, dans un message publié sur son compte Twitter où il a affiché une carte mondiale où le territoire du Sahara occidental apparaît séparé de celui du Royaume du Maroc», écrit l’agence APS, reprise par d'autres médias algériens. Elle insiste, plus loin, que «le Sahara occidental apparaît distinct et séparé du Maroc, loin de la carte donnée par l'ancien ambassadeur américain à Rabat».

L’agence rappelle que depuis la décision de l’ancien président américain Donald Trump «de nombreux appels à travers le monde, et même aux Etats-Unis, ont été lancés, et se poursuivent jusqu'à ce jour, demandant à Joe Biden d'annuler la décision de Trump qui est en contradiction avec la Constitution américaine et le principe du droit à l'autodétermination, reconnu par les Nations unies». «L'ONU ne cesse de réaffirmer sa position inchangée vis-à-vis de la question sahraouie, et considère le Sahara occidental occupé comme un territoire non-autonome», tient-elle à rappeler encore.

APS souligne aussi que «pour le moment, l'administration américaine ne s'est pas encore prononcée sur la reconnaissance par Trump, de la prétendue "souveraineté" du Maroc sur le Sahara occidental».

Une carte désormais supprimée pour deux anomalies

La carte présentant le Maroc sans le Sahara a bel et bien été publiée par le compte Twitter du président américain Joe Biden. «Dès le premier jour, nous sommes convaincus que nous devons attaquer ce virus (Covid-19) à l'échelle mondiale. Et à ce jour, les Etats-Unis ont expédié plus de 110 millions doses de vaccins dans plus de 60 pays et bien d'autres», a-t-il indiqué mardi soir, en guise de commentaire à cette carte.

Le tweet supprimé de Joe Biden. / DR

Toutefois, le tweet a été supprimé du compte officiel du président américain, car la carte présente plusieurs anomalies. D’abord, c’est depuis le 12 décembre que les États-Unis ont adopté une nouvelle carte officielle du Maroc intégrant le Sahara. Une décision qui fait suite à la reconnaissance, par l’ancienne administration américaine, de la souveraineté du Maroc sur ce territoire. Début juillet, le département d’Etat américain a republié la carte complète du Maroc, incluant le Sahara, dans son nouveau rapport sur le trafic d’êtres humains.

De plus, bien que l’administration Biden évite de se prononcer publiquement sur la reconnaissance américaine, la nouvelle équipe n’a adopté aucune nouvelle mesure. «Il n’y a pas de changement dans la position des Etats-Unis mais il y a un changement au niveau de la qualité de la nature de l’engagement américain dans les mesures prises par l’ONU afin de réaliser des résultats», a déclaré à Rabat le secrétaire d'État adjoint par intérim aux Affaires du Proche-Orient, Joey Hood, la semaine dernière.

Encore faut-il rappeler à l’agence APS que la carte comprend une autre erreur passée inaperçue. En effet, la péninsule de Crimée, occupée par la Russie depuis février 2014, est représentée par du bleu foncé au moment où l’Ukraine figure sur la carte avec du bleu clair, signe que le pays européen a reçu une part des vaccins américains. Or, Washington s’oppose à l’annexion de ce territoire par Moscou. D'ailleurs, Joe Biden a lui-même confié, en février dernier, que «les États-Unis ne reconnaissent pas et ne reconnaîtront jamais la prétendue annexion de la péninsule par la Russie» et que son pays se tiendra «aux côtés de l'Ukraine contre les actes belliqueux de la Russie».

Malgré le retrait du tweet avec la carte erronée, la dépêche de l'APS n'a pas été retirée ni corrigée.