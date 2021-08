L’OMS réclame un moratoire sur les doses booster pour vacciner l’ensemble des pays

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans une conférence de presse qui s’est tenue aujourd’hui, a appelé les différents États du monde à mettre en pause l’administration d’une troisième dose «booster» de vaccin jusqu’à, au moins, fin septembre.

La demande de moratoire de l’OMS, adressée par son Directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus, souligne la grande inégalité d’administration des vaccins entre les États riches et pauvres. L’OMS souhaite attendre que 10% de la population de chaque pays soit vacciné avant que l’administration de booster reprenne. Reuters rapporte que selon l’OMS, en mai les pays riches pouvaient administrer 50 doses pour 100 personnes, contre seulement 1,5 dose pour les pays pauvres.

«Je comprends le souci de tous les gouvernements de protéger leur population contre la variante Delta. Mais nous ne pouvons accepter que des pays qui ont déjà utilisé la majeure partie des réserves mondiales de vaccins en utilisent encore plus», a dit le Directeur général.

De nombreux pays comme l’Allemagne, Israël ou les Émirats Arabes Unis prévoient déjà l’utilisation de «booster dose» pour les populations les plus sensibles afin d’augmenter sensiblement la protection des individus contre le variant Delta grâce à une plus grande et plus longue production d’anticorps.