Après Essaouira, la DRS de Marrakech-Safi confirme l'augmentation alarmante des cas Covid+

Quelques heures après l'appel lancé par la délégation provinciale de la Santé de Safi, la Direction régionale de la Santé (DRS) à Marrakech-Safi a également appelé à la mobilisation l’ensemble des professionnels du secteur qui peuvent aider dans la prise en charge des patients Covid-19. Dans un communiqué, la délégation s’est adressée aux cadres de la santé dans la région, aux retraités et aux diplômés, afin d’apporter leur aide aux hôpitaux. La DRS a justifié cet appel par «l'augmentation importante et alarmante du nombre d'infections au Covid-19 parmi les citoyennes et les citoyens de la région de Marrakech-Safi».

«La Délégation de la Santé dans la région de Marrakech-Safi fait appel à tous les cadres de santé de toutes leurs catégories (infirmiers, médecins, administrateurs des secteurs public et privé), qui peuvent apporter une aide afin d'assurer la continuité de la prise en charge de tous les patients dans les établissements de santé», indique le communiqué. Elle a également demandé à ce que «chacun fasse preuve d'esprit patriotique afin de sauver le système de santé de tout éventuel recul», en saluant le personnel de la Santé qui est toujours en poste.

Des sources locales, citées par Al3omk, avaient alerté sur la gravité de la situation et les problèmes rencontrés par le système de santé au niveau de la région Marrakech-Safi, notamment la ville de Marrakech. Hier, elles ont révélé que les lits de réanimation dans la ville sont «presque tous occupés» par des patients.