Europa Oil & Gas recherche des partenaires pour son permis offshore à Inezgane

La société pétrolière Europa Oil & Gas, basée au Royaume-Uni, a annoncé vouloir attirer des investissements afin de réaliser une amodiation sur son permis d’exploration d’Inezgane, au large du Maroc, notamment dans le bassin d’Agadir. Selon l’agence Ecofin, la société a rappelé que ce permis, où elle contrôle une participation de 75 %, aux côtés de l’Office national des hydrocarbures et des mines (25 %), «partage les mêmes réservoirs et roches mères que les principales découvertes de pétrole et de gaz au large de l'Afrique de l'Ouest».



Le permis vaste de 11 228 km² lui a été attribué en septembre 2019, rappelle-t-on. Europa Oil & Gas a déjà réussi à délimiter une trentaine de prospects potentiellement porteurs d’hydrocarbures. Récemment, la société a déclaré avoir identifié d'importantes ressources «uniquement dans les cinq puits les mieux classés».

«Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de l’initiative d’externalisation du permis d’Inezgane, qui représente non seulement une opportunité d’exploration à fort impact pour Europa, mais qui s’inscrit également parfaitement dans la stratégie de la société visant à créer un portefeuille équilibré d’actifs complémentaires», a affirmé le PDG de la société, Simon Oddie.