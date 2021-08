Appel «au calme et de la discrétion», José Manuel Albares veut consolider les relations avec le Maroc

Le ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Albares, a appelé ce mercredi au «calme, au temps et à la discrétion» afin de permettre de consolider les relations entre l’Espagne et le Maroc et de les rendre «solides», relate l’Agence de presse Efe.

Après de longs mois de différents publics entre les deux pays, avec la migration illégale de milliers de Marocains à Ceuta en mai ou l’accueil en catimini de Brahim Ghali pour des soins, malgré les différentes procédures judiciaires qui le visent, la crise pourrait se décanter entre les deux pays, alors que le ministre appelle aujourd’hui à un renforcement des relations entre les pays.

«La diplomatie requiert de la tranquillité, du temps et de la discrétion, ce qui permet d'ouvrir des voies sûres dans lesquelles les relations sont solides», a déclaré Albares dans des déclarations au ministère, approche qui n’est pas sans rappeler l’appel à la «discretion» du Président du gouvernement, Pedro Sánchez.

Albares était critiqué fin juillet pour son «inaction» dans la résolution de la crise avec le Maroc. «Il n’a rien fait» avait déclaré Valentina Martínez Ferro, porte-parole du Parti populaire à la Commission des Affaires étrangères.