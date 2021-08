Faouzi Lekjaa : Ceux qui s'opposent à la tenue du Mondial tous les deux ans sont égoïstes

Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a exprimé son soutien à la tenue de la Coupe du monde tous les deux ans. Dans une récente interview accordé à Le360, Fouzi Lekjaa a expliqué que la tenue du Mondial tous les deux ans au lieu de quatre ans, donnerait aux équipes africaines une plus grande opportunité de se développer en affrontant les meilleures équipes internationales. Ce changement permettra également aux joueurs africains talentueux d'améliorer leur niveau et de briller sur la scène internationale, a-t-il ajouté.

«Seules huit équipes ont remporté la Coupe du monde, car la plupart des équipes sont toujours les mêmes qui participent à chaque édition. Nous devons donc faire de la Coupe du monde une compétition plus inclusive, en augmentant le nombre de participants, ce qui a déjà été mis en place, mais aussi à travers son organisation tous les deux ans», a-t-il suggéré.

Quant à l'opposition de certains pays européens à cette idée, Fouzi Lekjaa s’est dit «très déçu par certaines réactions à ce sujet». «Le calendrier des matches internationaux n'a pas été fixé après 2024, donc tout le monde devrait s'asseoir à table et discuter des meilleures solutions et pas seulement avec les privilégiés et ceux ayant des ressources importantes et qui voient l'Afrique et les autres continents comme des gens de classe inférieure», fustige-t-il.

Car, pour le président de la FRMF, «il est facile de lancer des slogans et de faire campagne contre le racisme et la discrimination, mais ce que veut l'Afrique, ce sont des actions concrètes et de la bonne volonté, et non pas des positions arrogantes, tyranniques et discriminatoires, ni un refus de discuter d'idées». «Nous ne demandons pas l'impossible, nous voulons juste prévoir un autre mois tous les quatre ans», explique-t-il avant d’affirmer que «ceux qui s'opposent à la Coupe du monde tous les deux ans sont en fait égoïstes, car ils s’opposent à des milliards de personnes pour protéger leurs intérêts commerciaux». «Ils doivent soutenir la possibilité de donner de l'espoir à des centaines de millions de personnes qui habitent notre continent», conclut Fouzi Lekjaa.