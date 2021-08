Tafra lance une encyclopédie partisane du Maroc

Le centre de recherche marocain Tafra, basé à Rabat et dont le but est d’améliorer la compréhension des institutions marocaines pour participer à la consolidation de l’Etat de droit dans le pays, vient de lancer un projet d'encyclopédie en ligne des organisations politiques marocaines depuis le Protectorat.

Documents inédits, arbres généalogiques, explications des alliances et des groupes politiques, l’encyclopédie gratuite est riche des savoirs de l’équipe de Tafra : politologues, juristes, géographes. En plus des savoirs des membres de Tafra, l’encyclopédie s’est enrichie des informations fournies et croisées, par de nombreuses sources, dont les partis eux-mêmes, ainsi que les partenaires tels que le Centre Jacques Berque, L’Uzine, European Endowment for Democracy, Middle East Partnership Initiative.

Face à la complexité de la scène politique chérifienne : 34 partis actifs en 2021, 24 partis candidats aux législatives de 2016, l’initiative de l’encyclopédie partisane se propose d’offrir une visibilité et une meilleure compréhension de la scène politique nationale. Une carte électorale permet également de mieux comprendre le royaume et les tendances électorales de chaque région.

Entre histoire et actualité, du protectorat à nos jours, l’encyclopédie offre notamment les circonstances qui ont donné lieu à la naissance de chaque parti, quitte à se référer aux mouvements clandestins ou aux associations devenus partis. Les maîtres mots des auteurs étant exhaustivité et objectivité, 95 organisations ont été recensées pour permettre à tous d’apprendre l’histoire du Maroc par ses partis politiques.

En plus de chaque parti, des groupes sont développés et expliqués, en plus de leurs déclinaisons : des partis de gauches, par exemple, découlent les groupes socialistes et communistes. Partis du Mouvement National, acteurs de la décolonisation, partis administratifs, centrés autour d’une personnalité politique, l’encyclopédie offre différentes hauteurs de lectures, de la plus éloignée pour comprendre les mouvements et les idées, de la plus rapprochée pour se pencher sur les spécificités des partis, de leurs idées et histoires.