Maroc : Soulaimane Raïssouni attend son transfert hospitalier pour arrêter sa grève de la faim

Le journaliste Soulaimane Raïssouni a décidé de mettre un terme à sa grève de la faim, après 119 jours, à condition d’être transféré à l’hôpital pour un suivi médical, nécessaire à ce processus sans mettre sa vie en danger. Parmi ses avocats, Souad Brahma a indiqué à Yabiladi attendre si ce transfert prendra effet dans la journée. «La direction de la prison a indiqué au détenu que ce sera fait, mais comme ce n’est pas pour la première fois que cela lui est promis sans suites, nous attendons de voir si cette mesure sera effective, pour qu’elle permette à ce moment-là à Raïssouni d’arrêter réellement la grève sans mettre sa vie en danger», a-t-elle déclaré.

En soutien à un suivi hospitalier adéquat, Me Brahma a rappelé que cette demande a été formulée par les avocats de Raïssouni, dans une lettre adressée au ministère public, au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, à la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, ainsi qu’à la Cour de cassation. Ce mercredi, le collectif en charge de la défense a publié un communiqué, où il a exprimé son attente et ses espoirs que le transfert hospitalier soit effectué.

Raïssouni a accepté de prendre cette décision, mais à condition d’être suivi à l’hôpital, comme l’exige la fin d’une longue grève de la faim, selon ses avocats. Le week-end dernier, l’état de santé du journaliste s’est gravement détérioré, mais la direction de la prison aurait refusé son transfert vers une structure de santé extérieure, d’après les avocats de la défense et les proches.

Me Brahma confirme cette version, indiquant que l’état de santé de Raïssouni n’a pas permis, dans un premier temps, d’organiser une visite en prison. En fin de semaine dernière, vers 4h du matin, «il s’est levé pour aller aux toilettes mais il est tombé, vu son faible état de santé», selon Brahma, qui indique qu’il a eu une fièvre à 39,5°C, sans être conduit à l’hôpital.

Soulaimane Raïssouni a été interpellé le 22 mai 2020. Après près d’un an d’incarcération précentive, son procès s’est ouvert pour des accusations de harcèlement sexuel sur un jeune homme. Le 9 juillet dernier, il a été condamné à cinq ans de prison ferme pour «agression sexuelle».