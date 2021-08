Italie : Décès d’une Marocaine coincée dans une machine de découpe à Modène

Une Marocaine âgée de 41 ans est décédée ce mardi à Camposanto, commune italienne de la province de Modène dans la région Émilie-Romagne. Employée de la société Bombonette, qui fabrique des matériaux d'emballage, Laila El Harim se serait «coincée dans une machine de découpe», vers 8h du matin. Selon la presse italienne, le parquet de Modène a ouvert une enquête pour homicide involontaire, tandis que la machine a été saisie et des contrôles seront effectués par rapport aux conditions de sécurité sur le lieu de travail.

L’alerte a été donnée par les collègues de la Marocaine. Malheureusement, les médecins du service des urgences n’ont pas été en mesure de lui sauver la vie. Les circonstances de ce drame n’ont pas encore été clarifiées.

Laila El Harim, d'origine marocaine, vit en Italie depuis plus de 20 ans et avait un conjoint italien et une fille de quatre ans. Elle venait de commencer son travail lorsqu'elle s'est retrouvée coincée dans la machine. Elle venait d'être embauchée chez Bombonette pour deux mois et était ravie de son nouvel emploi, conclut-on.