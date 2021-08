Maroc : El Othmani n'exclut pas un report des élections en raison du Covid-19

Le chef du gouvernement, Saadeddine El Othmani n'a pas exclu, ce mardi, la possibilité de reporter les élections législatives et communales prévues le 8 septembre prochain, en raison de la propagation du nouveau coronavirus et de ses variants au Maroc. En réponse à une question sur un éventuel report des élections lors d'une conférence de presse organisée par le forum de la MAP, El Othmani a déclaré que «cette question n'est pas actuellement débattue, mais en théorie tout est possible», rapporte l’agence espagnole EFE.

Prenant part à la rencontre en tant que secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), qui dirige l'actuelle coalition gouvernementale, il a également présenté le bilan de son parti au cours de ce dernier mandat et ses attentes pour les prochaines élections.

Le Maroc organisera les élections législatives et communales en une seule journée le 8 septembre, une première, sachant que les deux rendez-vous électoraux se tenaient séparément par le passé.

Les préparatifs de ces élections coïncident avec les alertes lancées ces dernières semaines par les autorités sanitaires sur le nombre élevé d'infections et de décès, qui ont conduit le gouvernement à réinstaurer de nouvelles mesures restrictives, effectives depuis ce mardi.

Sur cette question, Saadeddine El Othmani a regretté l'augmentation des infections au cours des trois dernières semaines, qui ont atteint plus de 9 000 cas quotidiens, et des décès, qui ont varié entre 40 et 50, en plus des 1 115 personnes actuellement en soins intensifs. En revanche, il s'est félicité du bon déroulement de la campagne de vaccination dans le pays, avec plus de 10 millions de personnes complètement vaccinées.