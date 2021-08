L’athlète marocain, Soufiane Boukentar a été éliminé, mardi, du premier tour de 5 000 m lors des Jeux olympiques de Tokyo. Boukentar est arrivé à la 12e place de la première série éliminatoire en 13 min 43s et 97/100.

La première place est revenue au Kényan Nicholas Kipkorir Kimeli en 13 min 38s et 87/100, suivi du Canadien Mohamed Ahmed (13min 38s et 96/100) et de l’Américain Woody Kincaid en 13min 39s et 04/100.

La finale du 5.000 m se disputera le 6 août.