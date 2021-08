La station spatiale internationale visible à l'œil nu au Maroc à 21h31

La station spatiale internationale, actuellement habitée par 7 astronautes dont une femme, sera visible à l’œil nu aujourd’hui depuis le Maroc. En effet, la trajectoire estimée de la station lui permettra de survoler le Royaume et d'être visible dans un ciel sans nuages de 21h29 à 21h34, selon la NASA. La trajectoire de la station devrait être du nord-ouest à l'est-sud-est.

La station spatiale internationale et le premier projet de station internationale de recherche scientifique dans l’environnement spatial. Elle rassemble les programmes spatiaux américains, russes, européens, japonais et canadiens et a accueilli, depuis 1998, 112 membres longues-durées et 241 visiteurs.