Bureau Veritas offre son soutien à une coopérative pour ses exportations d'huile d’argan

Bureau Veritas au Maroc a annoncé, par sa responsable technique adjointe Radia Khalil, son soutien à la Coopérative Marjana, productrice artisanale d’huile d’Argan. Face à la crise sanitaire et ses répercussions sur l’économie, Bureau Veritas s’est proposé de venir apporter une assistance technique à l’entreprise de 80 femmes afin d’accompagner la structure dans sa réponse aux exigences internationales.

Bureau Veritas, leader mondial dans le domaine des essais, de l'inspection et de la certification dans plusieurs secteurs allant du bâtiment aux infrastructures, de l'agroalimentaire aux matières premières marines et offshore et enfin aux produits de grande consommation, a réalisé en mars 2021 un diagnostic HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) sur le site de Marjana à Essaouira, avant de mener un plan d'action «pour apporter à Marjana soutien et conseil afin de l'aider à répondre aux exigences de conformité des standards internationaux» a déclaré Radia Khalil.

La certification ISO 22716 sur les bonnes pratiques de fabrication pour la production, le contrôle, le stockage et l'expédition des produits cosmétiques a été notamment obtenue pour le système de gestion de Marjana. L’obtention de cette norme permettrait à la Coopérative Marjana d'améliorer la commercialisation de ses produits et de conquérir de nouveaux marchés. «La certification HACCP est un gage de sécurité alimentaire et qui permet aux consommateurs d'avoir confiance en nos produits. De même, la certification ISO 22716 est une reconnaissance très demandée et appréciée par les clients internationaux. Elle garantit les bonnes conditions dans lesquelles le produit a été fabriqué, notamment la production, le contrôle, le stockage et l’expédition».

L'huile d'argan propose plusieurs bienfaits pour la santé, notamment des propriétés anti-inflammatoires et anti-âge et elle est riche en nutriments tels que la vitamine E, les antioxydants et les acides gras essentiels (omégas 3, 6 et 9).