Covid-19 : Dépassé, l’hôpital d’Essaouira appelle à une mobilisation humanitaire

Face à la recrudescence des cas d’infection au nouveau coronavirus, en particulier ceux nécessitant des soins en réanimation, l’hôpital provincial d’Essaouira s’est confronté à une pénurie de personnel qualifié. Cette situation de saturation a poussé la délégation de la Santé dans la province à lancer un appel au bénévolat à l’ensemble des professionnels du secteurs qui peuvent aider dans la prise en charge des patients.

Dans son annonce, la délégation provinciale a lancé cet appel à la mobilisation à «l’ensemble du personnel de santé dans la province, aux professionnels de santé à la retraite, aux lauréats des instituts d’infirmerie et à toute personne capable de rendre un service humanitaire au pays, en ces temps difficiles, afin de soutenir les unités de confinement à l’hôpital, de prendre soin des patients et d’atténuer la pression sur les collègues et l’ensemble des travailleurs dans l’établissement».

La délégation provinciale de la Santé a indiqué que celles et ceux qui souhaitent adhérer à cette mobilisation en se portant volontaires sont appelés à présenter une demande au département ministériel dans la province, afin d’assurer la coordination avec la direction de l’hôpital.

Ce dernières 24 heures, la région de Marrakech-Safi a enregistré 894 nouveaux cas de Covid-19, dont 11 à Essaouira, en plus de 10 morts. Ce chiffre s’ajoute au bilan de la veille, lorsque la région a enregistré 950 infections, dont 79 à Essaouira, en plus de 8 décès. Pour la première fois, Essaouira a identifié 159 cas sur 1 297 au niveau régional, le 31 juillet. Alors que le pays a enregistré 9 128 nouveaux cas, le 30 juillet, notamment avec la propagation du variant Delta, Marrakech-Safi en a identifié 1 638, dont 45 à Essaouira.

Dans une zone qui n’a pas connu jusque-là une telle augmentation en nombre de patients Covid+, la succession de la hausse des cas au niveau provincial a rapidement conduit à la saturation de l’infrastructure sanitaire mise en place pour la prise en charge des patients.