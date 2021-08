Deux mineurs qui tentaient d'atteindre Ceuta à bord d'un bateau gonflable sauvés

Les autorités espagnoles ont annoncé, lundi, avoir sauvé deux mineurs voyageant à bord d’un petit bateau gonflable. Selon El Faro de Ceuta, les éléments du Service de surveillance et de sauvetage Marsave ont ainsi retrouvé les deux enfants marocains qui tentaient se rendre Ceuta, à plus de deux milles de la côte (environ trois kilomètres de la terre ferme).

Ils auraient quitté M'diq la nuit précédente et depuis lors, ils étaient en mer et tentaient d’atteindre la côte avec des moyens limités dont ils disposaient. Ils ont été retrouvés «complètement mouillés et trempés», détaille-t-on.

L’opération de sauvetage, à laquelle la Garde civile a participé, a eu lieu vers une 13h, à la hauteur de Punta Almina. Les sauveteurs de la plage de Potabilizadora effectuaient leur patrouille habituelle lorsqu’ils ont aperçu au loin ce qui ressemblait à un petit bateau. Ils ont ainsi décidé de s'approcher pour vérifier s’il s’agit de personnes ayant besoin d’aide. En s'approchant, ils se sont rendu compte qu'il s'agissait en fait de deux mineurs qui voulaient atteindre les côtes espagnoles et dont le bateau gonflable ramait toute la nuit, d’après le témoignage des deux mineurs.

Les éléments de Marsave ont ainsi notifié à la Garde civile pour procéder au sauvetage, conformément à la procédure en vigueur, et ramener les deux enfants sur la terre ferme.