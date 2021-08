La mobilité électrique au cœur d'un accord de transfert de technologie entre le Maroc et le Brésil

Le Green Energy Park (GEP), plateforme de recherche et de formation en énergie solaire basée dans la ville verte de Ben Guerir, a signé un accord de transfert de technologie avec un réseau de chercheurs brésiliens en matière de chargeurs de batteries de voitures, indique la Chambre de commerce arabo-brésilienne. L'accord a été signé entre l'Inesc P&D Brasil, une institution scientifique et technologique non gouvernementale, et GEP, qui est le fruit d’un partenariat entre le Groupe OCP et l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (Iresen).

«Le partenariat (…) concerne le secteur de la mobilité électrique. Le défi maintenant est d'accompagner le Maroc dans la fabrication des chargeurs rapides pour les véhicules électriques à l’échelle industrielle», a déclaré le président d'Inesc P&D Brésil, Vladimiro Miranda, qui rappelle qu'il ne s'agit pas du premier partenariat entre l’institution brésilienne et le Maroc. «Le Royaume dispose d’un plan de mobilité électrique et veut s'y conformer afin de contribuer à la décarbonation», a noté le président d'Inesc P&D Brésil.

«Le moyen pour encourager l'utilisation de véhicules de ce type est, principalement, de préparer des bornes de recharge. L'idée est qu'avec une structure répartie dans tout le pays et prête à charger des voitures, les marques et les consommateurs se sentiront plus en confiance pour investir» dans les véhicules électriques, a-t-il détaillé.

En plus de la signature de cet accord, par visioconférence, une autre convention a été signée et porte sur un projet conjoint de recherche et développement, qui couvrira un plan plus large de coopération entre le Brésil et le Maroc.

INESC P&D Brésil est une association privée à but non lucratif, visant avec les universités publiques brésiliennes et l'Institut d'ingénierie des systèmes et de technologie et science informatique du Portugal (INESC TEC), à coordonner un réseau de coopération en matière de recherche, de développement et de transfert de technologie au Brésil.