Maroc : Trois ponts à construire sur l'Oued Martil pour 209 millions de dirhams

Une enveloppe budgétaire de 209 millions de dirhams a été mobilisée pour construire trois ponts au niveau d'Oued Martil et les relier au réseau routier. Ce projet comprend la réalisation d’études techniques et la construction d’un pont pour relier la RN 16 à la route de Tétouan et le pont du quartier Touibla. Le projet prévoit également la construction d’une passerelle pour piétons, la réalisation d’une route sur 1,25 kilomètre et l’aménagement de la corniche entre le pont du quartier Touibla et la passerelle piétonne.

Il est réalisé dans le cadre d’une convention de partenariat entre le ministère de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau, le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, la Société d'aménagement de la Vallée de l'Oued Martil et le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Son exécution est prévue entre 2022 et 2025.

La Société d'aménagement de la Vallée de l'Oued Martil se chargera de fournir le foncier nécessaire à la réalisation du projet, tandis que les contributions financières des parties prenantes se feront au fur et à mesure de l’avancement du projet. Un comité de coordination chargé d’assurer le suivi des travaux et présidé par le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, sera créé dans ce sens, et tiendra des réunions tous les six mois.

Conformément à la convention, les parties prenantes ont également convenu d’adopter une approche participative, fluide et efficiente, afin d’éviter toute entrave au bon déroulement de la réalisation du projet.