Médias : Une première université d’été pour le FMJJ à Chefchaouen

«Le rôle de la presse nationale dans la promotion du pluralisme politique et culturel» sera le thème de la première Université d'été du Forum Marocain des Jeunes Journalistes, prévue du 6 au 8 août 2021 au Centre Culturel de Chefchaouen. Des séminaires interactifs et des ateliers pour évoquer la consolidation du pluralisme politique, la diversité culturelle dans les médias marocains et la promotion de la liberté de la presse seront au menu.

Un communiqué du FMJJ, parvenu à Yabiladi, explique que l'organisation de cette université s'inscrit dans le cadre du projet «Plaidoyer pour la liberté des médias», mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat entre le FMJJ et la Fondation nationale pour la démocratie (National Endowment for Democracy, NED). «Elle émane de la conscience du FMJJ que le pluralisme dans les médias reste étroitement lié à l'existence d'une pratique démocratique bien établie, le pluralisme n’étant préservé que dans des environnements permettant à chaque individu ou groupe de s'exprimer politiquement, culturellement, intellectuellement et linguistiquement», explique-t-on.

L’ONG rappelle que «l'organisation de cette université d'été coïncide avec les prochains rendez-vous électoraux, marqués par des moments de débat politique intense, exigeant le respect des garanties de liberté d'opinion et d'expression, des règles de transparence et d'accès juste et équitable à toutes les expressions politiques et culturelles des médias dans leurs différents moyens d’informations».