JO 2020 : Abdellatif Sadiqui en demi-finales du 1500m, Anas Sai et Soufiane El Bakkali éliminés

L'athlète marocain Abdellatif Sadiqui s'est qualifié ce mardi pour les demi-finales de l'épreuve du 1 500m des Jeux olympiques de Tokyo, terminant 5e de la première série des qualifications avec un temps de 3:36.23, juste après le Belge Ismail Debjani (3:36.00) et le Kényan Cheruiyot Timothy (3:36.01).

L'autre marocain foulant le tartan, Anas Sai, a en revanche été éliminé après avoir terminé l'épreuve à la 11ᵉ position de la deuxième série des qualifications avec un temps de 3:45.92. Le médaillé d'or sur 3 000m steeple, Soufiane El Bakkali, n'a lui pas réussi à terminer sa course dans la troisième série de qualification, ce qui lui a couté le ticket de la demi-finale. Revenant sur son échec, il a déclaré «J'ai beaucoup fêté, et je suis très heureux d'être champion olympique. Mais ce matin, je me suis couché à cinq heures, donc j'étais fatigué avant la course».

Les demi-finales du 1 500m auront lieu le 5 août et la course finale à la médaille sera disputée le 7 août.