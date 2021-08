Covid-19 : Le Maroc revient à un couvre-feu national à 21h et fermeture des hammams, piscines et salles de sport

Face à la recrudescence des cas de nouveau coronavirus au Maroc, le gouvernement a pris de nouvelles mesures restrictives visant à endiguer la flambée de la pandémie. Ainsi, un couvre-feu sur l’ensemble du territoire national est prévu de 21h à 5h.

Par ailleurs, les déplacements depuis et vers les villes de Casablanca, Marrakech et Agadir sont interdits, sauf pour les personnes vaccinées et les cas particuliers (transporteurs, cas d’urgence médicale…). Sont également exemptés de ces mesures les salariés et les fonctionnaires, dans les secteurs privés et publics, qui sont munis d’un ordre de mission signé par leur employeur.

Sur l’ensemble du territoire, les restaurants devront fermer à 21h00. Une fermeture totale des hammams, piscines et salles de sport est également décidée. Quant à la jauge des événements et des rassemblements, elle ne devra pas dépasser les 25 personnes.

Ces mesures entreront en vigueur à partir de mardi 3 août à 21h00.