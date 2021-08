Eaux usées : Le Britannique Biwater décroche un nouveau contrat au Maroc

L’entreprise britannique Biwater a remporté, la semaine dernière, un contrat clé en main de la Régie Autonome de Kenitra (RAK) pour concevoir et construire une nouvelle station de traitement des eaux usées à Moulay Bousselham, un village de pêcheurs et une destination touristique situé sur la côte nord du vaste littoral marocain. Selon Pumps-africa, le contrat de conception et de construction de l'installation de traitement des eaux usées est déjà en cours, tout comme les travaux de génie civil. La nouvelle installation fournira un prétraitement, un traitement biologique et un traitement tertiaire avancé, y compris une désinfection ultraviolette basse pression fermée.

«L'objectif de ce projet est de protéger le lagon et la plage de Moulay Bousselham des eaux usées rejetées et de recharger la nappe phréatique. Le projet utilisera des procédés de traitement des eaux usées pour répondre au besoin d'amélioration des conditions d'assainissement dans cette région», déclare Yassine Laib, Country Manager de Biwater pour le Maroc.

Biwater est également déjà engagé dans la construction d’une station de traitement des eaux usées dans la ville côtière de Tarfaya, dans le sud du Maroc.