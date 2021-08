Ramtane Lamamra au Caire pour le prochain sommet de la Ligue arabe à Alger

Le chef de la diplomatie algérienne Ramtane Lamamra et le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou El Gheit, dimanche au Caire. / DR

L’Algérie mène une course contre la montre pour accueillir, cette année, le Sommet de la Ligue arabe. Dimanche, son ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra s'est rendu au Caire pour s’entretenir avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou El Gheit. Une rencontre ayant permis, selon l’agence APS, d’aborder «les préparatifs du prochain sommet arabe prévu à Alger». La même source évoque même un «sommet que les deux parties veulent en assurer le succès car étant un véritable acquis pour l'action arabe commune».

Le déplacement de Lamamra et l’audience qu’Abou El Gheit lui a accordé s’inscrivent «le cadre du souci des deux parties de mener des concertations et de coordonner dans le but de faire réussir le prochain sommet, qui se tiendra en Algérie, lequel représente un véritable jalon qui vient s'ajouter au processus de l'action arabe commune dont l'Algérie est l'un des principaux piliers», confie une source officielle de la Ligue arabe.

L’Algérie, qui devait accueillir l’édition 2020 du Sommet des présidents et des dirigeants de la Ligue arabe reportée suite à la pandémie de la Covid-19, a mené une campagne depuis janvier dernier, afin d’organiser l'édition 2021 du conclave. Des sources diplomatiques bien informées avaient confié qu’Alger était déterminé à «ne céder l'accueil du prochain sommet arabe à aucun autre pays».

Si le voisin de l'Est est le seul candidat pour accueillir l'édition 2021, Alger craint toujours que les Etats membres diminuent leurs niveaux de représentativités lors de ce sommet, notamment à cause de la pandémie du nouveau coronavirus.