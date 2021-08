Sahara : Soltana Khaya accuse la police marocaine de «viol» et d’«agression sexuelle»

Alors qu’elle affirme être «assignée à résidence surveillée» depuis plusieurs mois et se déclare victime de la «répression policière marocaine», la militante pro-Polisario Soltana Khaya vient d’accuser les autorités marocaines de «viol» et d’«agression sexuelle» à deux reprises. «En tant que fervent défenseur de l'autodétermination du Sahara occidental, j'ai longtemps été une cible pour le gouvernement marocain occupant. J'ai été battue, torturée et enlevée par la police marocaine, alors que je participais à des manifestations pacifiques», écrit-elle dans une tribune publiée sur CNN.

Elle affirme ainsi avoir «perdu [son] œil droit» lors d’une «agression particulièrement violente en 2007», avant de déclarer avoir été «interrogée» puis «agressée sexuellement», dans un poste de police le 19 novembre dernier, alors qu’elle se rendait en voiture chez elle à Boujdour. Le deuxième viol présumé évoqué par la militante pro-Polisario daterait du mois de mai dernier, rapporte l’agence du Polisario et l’agence Algérie presse service (APS). «Les agents marocains ont violé Sultana Khaya et sa sœur», un message "barbare", sauvage et inhumain», poursuivent les mêmes sources.

Soltana Khaya accuse aussi les autorités marocaines d’avoir «violé» sa sœur par «la hampe du drapeau» du Polisario. Se disant «désespérée», la présidente d’une ONG proche du mouvement séparatiste a lancé un «appel à l’administration Biden pour rendre justice au peuple sahraoui» et «renverser la décision de l’ancien président Trump» reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le territoire.

Le cas de Soltana Khaya avait été évoqué par Human Rights Watch, en mars dernier, lorsque l’ONG a appelé à la fin du «harcèlement» de la militante. En février, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) avait même recommandé au parquet d'ouvrir une enquête au sujet sa blessure au niveau du visage.