Elections : Anciens et actuels ministres du PJD cooptés par le secrétariat général

Le secrétariat général du Parti de la justice et du développement (PJD) a dévoilé une deuxième liste des candidats cooptés pour les prochaines élections législatives, parmi laquelle figurent des anciens ministres de la formation politiques et d’actuels responsables. Le parti de la Lampe a choisi Abdellah Bouanou comme tête de liste pour la circonscription de Meknès, Abdelaziz El Omari pour celle de Ain Chok à Casablanca, Mustapha El Khalfi pour celle de Sidi Bennour et El Habib Choubani pour celle de Midelt.

Le secrétariat général a confirmé la candidature de l’ancienne ministre Bassima Hakkaoui pour la liste locale à la circonscription d’Anfa, alors que l’actuel ministre Mohamed Amekraz a été coopté à Tiznit. L’organe décisionnel du parti de la Lampe a également décidé de plusieurs noms qui représenteront les partis dans les circonscriptions de Casablanca, Mohammedia et Benslimane.

En revanche, les candidatures de plusieurs ténors du parti n’ont pas été validées. En effet, selon des sources médiatiques, Al Moqrii Abou Zaid Al Idrissi, Driss El Azami El Idrissi et Amina Maelainine, parlementaires du PJD, auraient été écartés pour laisser la place à de nouveaux visages.

De plus, le secrétariat n’a pas encore tranché s’agissant de la candidature de son ancien secrétaire général et ex-chef du gouvernement Abdelilah Benkirane, présentée par l’'assemblée générale régionale du Parti de la justice et du développement (PJD) dans la ville de Salé.