Mohammedia : Interpellées pour non-port du masque, deux sœurs agressent un policier

Les autorités de sécurité ont décidé d’interpeller deux jeunes filles, qui étaient en conflit avec un policier à l'entrée de la gare de Mohammedia, après que l’incident a été documenté par une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, depuis samedi. Les autorités sécuritaires ont indiqué, dans un communiqué publié dimanche, que la préfecture de Casablanca a réagi rapidement et sérieusement auxdites images diffusées samedi et montrant deux jeunes filles «pratiquant des violences physiques et verbales, couplées avec non-respect d’un policier à l'entrée de la gare de Mohammedia».

La même source a ajouté que les recherches et les enquêtes menées à la lumière de cette vidéo ont montré que l’incident était lié à un délit et est actuellement traité par les services de police de la ville. Les données indiquent que le policier a interpellé les deux filles, âgées de 20 et 17 ans, car elles ne portaient pas de masques de protection de type bavette et violaient l’état d’urgence sanitaire.

Elles auraient aussi «manifesté ensemble une résistance violente au cours de laquelle elles ont exposé le policier aux actes criminels, qui ont été documentés par la vidéo». La suspecte majeure a été placée en garde à vue, tandis que sa sœur mineure a fait l'objet d'une enquête judiciaire, menée sous la supervision du parquet compétent, conclut le communiqué.