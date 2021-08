Belgique : Après le décès de Mounir durant une interpellation, sa famille demande justice

Dans la commune bruxelloise de Schaerbeek, une marche blanche prévue dimanche après-midi en hommage à Mounir n’a pas eu lieu. Depuis la fin de la semaine dernière, la famille a prévu de tenir ce rassemblement en fonction de l’autorisation des pouvoirs locaux. Elle compte prévoir un autre événement dans les prochains jours. L’appel à ce rassemblement a été lancé après la mort du jeune homme, jeudi, à la suite d’un arrêt cardiaque après une intervention de la police à Schaerbeek.

Selon la famille du défunt, ce dernier a reçu des coups et son corps sans vie a été «balafré». Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête sur les circonstances de l’intervention policière, d’autant que la sœur de Mounir a affirmé que le jeune homme de 26 ans ne souffrait d’aucun problème de santé pouvant être lié à l’arrêt cardiaque.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la police a été appelée pour le signalement d’un jeune homme nu en train de détériorer un véhicule sur la voie publique à Schaerbeek. «Après l’arrivée des agents sur les lieux des faits, la personne en cause a fait un malaise. Les policiers ont appelé une ambulance et l’homme est décédé jeudi à l’hôpital», a rapporté le site d’information locale BX1.

Rencontrée par RTL samedi, la famille de Mounir demande que justice soit faite. Des riverains soupçonnent une bavure policière, mais la sœur du jeune homme, Hinde, insiste qu’«on n'accuse personne, on ne rejette pas directement la faute sur les policiers», mais que la vérité des faits doit être connue. Avocat de la famille de la victime, Me Yannick De Vlaemynck a indiqué à la même source se constituer en partie civile «pour demander un accès au dossier et consulter le rapport d'expertise vu qu'une autopsie a été diligentée par le parquet».