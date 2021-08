Agadir : 29 restaurants fermés pour violation des mesures restrictives

Les autorités locales de la préfecture d’Agadir sont vent debout contre les violations des mesures sanitaires liées à la pandémie du nouveau coronavirus. Ce weekend, 29 restaurants, dont la plupart sont situés dans le quartier Talborjt, ont été fermés après des inspections. Leurs gérants sont accusés d’avoir enfreint les mesures préventives recommandées par le gouvernement pour éviter la propagation de la Covid-19.

Vendredi, les autorités d’Agadir ont procédé à la fermeture de 12 restaurants de la ville pour les mêmes raisons. Des décisions survenues après le lancement d’un processus de contrôle effectué par les autorités locales et des commissions compétentes ayant concerné les cafés, les restaurants, les établissements hôteliers, les marchés et autres établissements publics, rappelle Al3omk.

Dimanche, le ministère de la Santé a indiqué que Souss-Massa a enregistré 778 nouvelles infections, dont 281 cas dans la préfecture d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, ce qui porte à 49 859 le nombre d’infection enregistrées dans la région depuis le début de la pandémie.

Lundi 20 juillet, le gouvernement a annoncé un ensemble de mesures, pour limiter la propagation du coronavirus, dont l’interdiction de toutes les fêtes et mariages. Quant aux cafés et restaurants, moyens de transport public et piscines, ils ne doivent pas, pour leur part, dépasser une capacité maximale de 50%, selon la même décision.