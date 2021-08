Football : Achraf Hakimi sifflé en Israël à cause de sa position propalestinienne

Jouant au Bloomfield stadium de Tel Aviv dans le cadre du Trophée des champions qui a opposé ce dimanche le LOSC Lille Paris Saint-Germain (1-0), l’international marocain Achraf Hakimi a été sifflé par le public, dès les premières minutes du match.

Les commentateurs ont décrit «un concert de sifflets» à chaque prise de ballon, probablement à cause du soutien public de l’international marocain à la Palestine. En mai dernier et dans un contexte d’escalade de tensions entre Israël et la Palestine, le latéral de 22 ans a twitté «Free Palestine». Ce mois-là, le conflit s’est exacerbé après les interventions militaires israéliennes au quartier Cheikh Jarrah d’Al-Qods, sous les revendications nationalistes extrémistes autour de cette partie de la ville sainte. Plusieurs familles palestiniennes ont été sorties de force de leurs maisons, parallèlement à des arrestations.

Le public de Tel Aviv semble avoir gardé une rancune tenace suite au soutien du footballeur aux déplacés, laissant l’esprit du football et du sport sur le banc de touche. A la suite de sa prestation, Achraf Hakimi a reçu sur Twitter plusieurs commentaires de soutien.