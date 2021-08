Covid-19 : Les cardiologues vent debout contre «les conseils médicaux» de Mohamed El Faid

Sur les réseaux sociaux, des vidéos sont de plus en plus partagées pour inciter les patients covid+ à faire du sport, malgré leur infection. Parmi ces contenus, ceux de Mohamed El Faid ont brillé par leurs recommandations, puisée littéralement dans des contrindications médicales en cas de Covid-19 ou de grippe. En effet, lors de ces périodes infectieuses, les muscles du cœur sont déjà mis à rude épreuve. Un effort physique risque d’augmenter leur épuisement, conduisant à des lésions cardiaques.

Ce samedi, la Société marocaine de cardiologie (SMC) a publié un communiqué, alertant sur l’excès de sport et des efforts intenses, notamment en cas de fièvre. «L’arrêt du sport en cas de fièvre ou de courbature – qui doit se prolonger pendant les huit voire quinze jours qui suivent la guérison – figure parmi les 10 règles d’or de la pratique sportive», souligne l’association.

«Chez les personnes malades, le risque, c’est la mort subite… Le virus peut se propager au muscle cardiaque, provoquer une inflammation appelée myocardite avec risque de trouble du rythme et de mort subite en particulier à l’effort», indique encore le document parvenu à Yabiladi. «Evitons le sport pendant plusieurs jours après toute infection virale et laissons notre cœur récupérer», recommandent encore les médecins de la SMC.

Le Conseil de l’ordre des médecins saisi

A l’Association des cardiologues privés de Rabat et région, les praticiens sont également fermes sur les contrindications au sport intense chez les patients atteints de nouveau coronavirus ou de grippe. Un des praticiens au sein de l’organisation affirme à Yabiladi que le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) sera saisi «dès lundi» par courrier officiel, au vu des vidéos relayées et recommandant de faire des activités physiques. «La myocardie est développée dans 20% des cas et même en dehors de la covid, il faut éviter de mettre le corps à rude épreuve lorsqu’on est atteint d’une infection virale, après laquelle il faut attendre jusqu’à 20 jours», souligne le médecin.

«Il y a des gens qui ne sont pas médecins mais qui sont très écoutés, sous couvert d’une qualité de docteur, qui n’implique pas qu’on est habilité à donner des conseils médicaux», a indiqué le praticien. «Le ministère de la Santé agit quand une information est relayée à grande échelle. Maintenant que des vidéos circulent, il faut que nous praticiens saisissions les instances concernées», a-t-il souligné. «Dans un pays démocratique, on ne donne pas de conseils médicaux sans être médecin», déclare-t-il, insistant sur le danger que «des influenceurs donnent des recommandations qui risquent d’exposer la santé des personnes à des effets graves». Il faut rappeler que Mohamed El Faid est docteur en diététique de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II.

Contacté par Yabiladi, un médecin de la Société marocaine de cardiologie estime également que «l’Etat doit prendre ses responsabilités». Pour lui, «il faut que les organismes médicaux et les sociétés scientifiques portent plainte contre ces agissements». Il rappelle également qu’«il faut être médecin pour donner des conseils aux patients».

«En tant que praticiens, nos conseils sont basés sur des recommandations scientifiques établies par des chercheurs. En octobre 2020, les recommandations médicales indiquent qu’en période de covid, il est strictement interdit de faire une activité physique intense. Pour cause, il y a des risques d’inflammation du myocarde (le muscle cardiaque), prouvées par des études IRM.» SMC

Les avis scientifiques sur le sport en période d’infection virale

Le praticien dénonce les faux conseils médicaux de Mohamed El Faid, l'accusant de prodiguer des conseils dangereux pour la santé de celles et ceux qui l’écoutent. Il en appelle à une intervention de l’Etat. «On ne peut pas laisser des charlatans parler comme ça et recommander de faire du sport, parce qu’ils ont un pouvoir nuisible sur les gens qu’ils influencent. Quand on dit que le vaccin est dangereux, c’est dangereux. Quand il dit que la vaccination est un complot de l’Occident, c’est dangereux aussi», dénonce-t-il.

Face aux fausses informations, ce médecin de la SMC conseille au contraire «le repos total pour permettre au corps de lutter contre l’infection virale ; une petite marche de cinq minutes par jours ne fait pas de mal, mais dire aux gens qu’il ne faut pas avoir peur de faire du sport pendant leur infection est extrêmement dangereux», insiste-t-il.

Le praticien rappelle un exemple analysé en Scandinavie, à la suite de morts subites chez les jeunes pratiquants de sports d’orientation. «Leurs autopsies ont montré des lésions d’inflammation du cœur. Donc les médecins du sport le savent, en période d’infection virale, il est contrindiqué de faire une activité physique sportive. Cela fait partie même des dix règles d’or des activités sportives», souligne-t-il. «Les gens croient que lorsqu’on fait du sport, on sue et cela élimine le virus. C’est totalement faux car faire du sport augmente le risque d’inflammation et expose au risque de lésions cardiaques», rappelle-t-il encore.