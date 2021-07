Covid-19 à Tindouf : Un appel au Polisario et l’Algérie pour ouvrir un corridor humanitaire

L’Espagnol Pedro Ignacio Altamirano a lancé un appel au Polisario et l’Algérie pour l’ouverture d’un «corridor humanitaire» pour garantir à la population des camps de Tindouf de faire face à la propagation du Covid-19. «Les nouvelles qui parviennent en provenance des camps de Tindouf au Sud de l’Algérie sont alarmantes, faisant état de l’augmentation du nombre des infections et de décès par le Coronavirus», a expliqué le président du Groupe international de soutien à la réunification et à la paix des Sahraouis (GISRPS), dans une vidéo parvenue à Yabiladi.

Altamirano a indiqué que son initiative est à même d’assurer «aux Sahraouis, qui sont retenus là-bas contre leur volonté, de retourner au Sahara occidental avec leurs familles en paix sans craindre la répression ou des représailles.»

Le président de l’ONG a également plaidé pour l’installation d’un «autre corridor humanitaire» destiné au passage d’une «assistance humanitaire» aux Sahraouis des camps, déplorant que pour l’heure «cette aide n’arrive pas. Hier, les camps ont enregistré plus de 1.000 cas sans aucune réponse pour freiner la propagation de la pandémie, aucun traitement ni aucun vaccin».

S’adressant directement à la direction du Polisario et à leurs «chefs en Algérie, le gouvernement algérien», Altamirano leur a proposé s’ils ne sont pas capables d’autoriser les Sahraouis empêchés de retourner au Sahara occidental par la voie du corridor humanitaire pour se soigner, qu’ils permettent au moins l’arrivée d’une équipe médicale dans les camps.

Hier, le Forum de soutien aux autonomistes de Tindouf (Forsatin) a alerté de la propagation de la pandémie du Covid-19 dans les camps.