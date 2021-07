Michelin implante sa première agence commerciale au Maroc

Michelin, leader mondial de la pneumatique et de la mobilité, annonce aujourd'hui dans un communiqué l'implantation d’une agence commerciale à Casablanca au Maroc. La nouvelle agence cherchera à contribuer à la professionnalisation de l’usage et de la vente de pneumatiques du marché marocain, notamment par l’augmentation des performances des pneus, de la sécurité routière et la réduction des émissions de CO2.

Gaganjot Singh, président de Michelin, Afrique, Inde et Moyen-Orient a déclaré à propos de l’implantation : «Historiquement, nous avons opéré dans le pays par l'intermédiaire de nos distributeurs partenaires. Ils continueront d'opérer en tant que représentants de Michelin au Maroc grâce à leur réseau commercial et leurs capacités logistiques. Nous sommes très heureux de localiser cette nouvelle agence commerciale au Maroc et d'élargir ainsi les opportunités d’acquérir une meilleure connaissance du marché. L'ouverture de cette agence renforce notre présence et notre engagement à un moment où le paysage de l'industrie automobile et le pays connaissent une croissance économique rapide.»

Le communiqué rajoute que l’implantation de l’agence commerciale permettra d'améliorer les leviers de service pour les clients de la marque au Bibendum, réduisant le délai entre la commande et l'expédition des pneumatiques et donc améliorant l'accès des produits aux consommateurs Marocains.

Au Maroc, Michelin fournit ses pneumatiques pour les voitures de tourisme, les poids lourds et bus, les mines et hors route (construction/agriculture/port) et les deux-roues.