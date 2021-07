Maroc : Hausse de 13% du déficit commercial à fin juin

L'Office des changes a publié ce jeudi ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs concernant le mois de juin 2021 en indiquant que le déficit commercial marocain s'est établi à 97,44 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin, soit une hausse de 13% par rapport à la même période l'année dernière.

Pour le premier semestre de l'année en cours, les exportations se sont situées à 152,88 MMDH, soit le plus haut niveau atteint pour la même période sur les cinq dernières années, en hausse de 29,59 MMDH, alors que les importations ont augmenté dans le même temps de 19,5%, précise l'Office.

Le taux de couverture lui s'est situé ainsi à 61,1% à fin juin, contre 58,9% durant la même période en 2020, représentant une amélioration de 2,2 points.

La hausse des importations de marchandises s'explique, selon l'Office, par l'augmentation des achats de l'intégralité des groupes de produits, avec une bonne représentation des produits finis de consommation (+15,40 MMDH), des demi produits (+10,664 MMDH), des biens d'équipement (+6,173 MMDH) et des produits énergétiques (+5,542 MMDH).

La hausse des importations des produits finis de consommation (+35,6%) constatée résulte principalement de l’augmentation des achats des voitures de tourisme (+55,7% ou +3,347 MMDH) et des parties et pièces pour voitures de tourisme (+54,3% ou +3,597 MMDH).

L'accroissement des exportations concerne aussi la majorité des secteurs, essentiellement le secteur de l’automobile, des phosphates et dérivés et du textile et cuir.