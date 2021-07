Maroc : Taux de croissance prévu entre 5,5% et 5,8% en 2021

Le cadre général de l'élaboration du Projet de loi de finances (PLF-2022) a annoncé mercredi que l'économie nationale devrait connaitre un taux de croissance compris entre 5,5% et 5,8% en 2021 après une baisse de 6,3% en 2020. Le projet a été présenté lors d'une réunion tenue par la Commission des finances et du développement économique, la Chambre des représentants, la Chambre des finances, de la planification et du développement économique et de la Chambre des conseillers

La reprise économique devrait se poursuivre en 2021 avec une hausse importante au cours du deuxième semestre 2021 notamment par la relance des activités non agricoles après un arrêt marquant la même période de l'année précédente.

Si l'accélération des cas de contamination au Covid-19, notamment dûe à la propagation du variant Delta, pourrait ralentir les perspectives de croissance. Le document fait état du progrès de la campagne de vaccination au Maroc et de la mise en œuvre des mesures de soutien et de relance de l'économie, de nature à améliorer la situation économique et la garantie d'une croissance positive.

Pour le début de l'année 2021, les secteurs économiques ont recommencés à enregistrer des niveaux similaires ou meilleurs à la phase d'avant Covid, exception faite des secteurs du tourisme et du transport.

Néanmoins, ces secteurs du tourisme et du transport devraient connaître une nouvelle vitalité avec l'ouverture progressive des vols aériens, de l'opération de transit des Marocains résidant à l'étranger (MRE) et l'allégement des restrictions d'accès au pays.

Le PLF-2022 fixe comme priorités pour l'année la consolidation des bases de relance de l'économie nationale, le renforcement des mécanismes d'intégration et de généralisation de la protection sociale, le renforcement du capital humain et la réforme du secteur public et le renforcement des mécanismes de gouvernance.