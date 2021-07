Maroc : L’AFD finance le FEC à hauteur de 203,5 millions d’euros

Mihoub Mezouaghi (AFD), Hélène Le Gal (Ambassadrice de France au Maroc) et Omar Lahlou (FEC). / DR

Deux accords de financements ont été signé aujourd’hui entre le Fonds d’équipement communal (FEC) représenté par Omar Lahlou gouverneur, directeur général et l’Agence Française de développement (AFD), représentée par Mihoub Mezouaghi en sa qualité de Directeur au Maroc.

En présence de l’Ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, les parties ont convenu de deux accords de financement prévoyant une ligne de crédit de 200 millions d’euros (2 118 millions de dirhams) et d’une subvention d’assistance technique de 3,5 M€ (37 MDH). Les accords viennent financer la réduction des disparités territoriales et sociales (convergence) et la lutte contre les effets du changement climatique (résilience) du Royaume, en raison de l’impératif de relance économique.

La subvention dédiée entend permettre la mise en place de mécanismes incitatifs (subventions d’équipement, offre d’assistance technique) proposés par le FEC, au profit des territoires les plus vulnérables. Hélène Le Gal, précise que «Ce projet reflète notamment les engagements de la France en faveur du climat, (…) au-delà, il porte une ambition de développement inclusif et durable des territoires».

De son côté, Omar Lahlou souligne que «ce nouveau partenariat est en phase avec l’orientation stratégique du FEC visant à diversifier ses sources de financement à l’échelle internationale. C’est aussi une occasion de souligner la qualité de notre partenariat stratégique avec l’AFD, qui prend, à l’occasion de la signature de ces deux conventions, une dimension nouvelle qui vient confirmer la confiance que les bailleurs de fonds internationaux accordent au FEC».