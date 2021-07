Le taux d'électrification rurale a atteint 99,78% en 2020

Le taux d'électrification rurale, qui mesure la généralisation de l'accès à l'électricité dans le milieu rural, a été enregistré à 99,78% à fin 2020, indique l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) dans un communiqué, permettant un accès à l'électricité à environ 13 millions de Marocains après un investissement global de 24,65 milliards de dirhams (MMDH).

L'Office a réalisé pour 2020 un investissement global de 8,3 MMDH, dont 3,6 MMDH pour l'activité électricité et 4,7 MMDH pour l'activité eau potable et assainissement liquide. Pour l'électricité, la demande nationale a atteint 38 372 GWh à fin 2020, soit une diminution de 1,2% par rapport à 2019.

La puissance installée électrique a atteint 10 627 MW dont 40 MW de la centrale photovoltaïque Erfoud (Projet Solaire Tafilalet) et 210 MW du parc éolien Midelt.

Quant à l'eau et assainissement la production de l'Office s'est établie à fin 2020 à 1 257 Mm3, après la pose au cours de l'année 2020 de plus de 629 km de conduites d’adduction et de distribution d’eau potable pour un débit supplémentaire de 2,97 m3/s ce, portant le débit équipé global à 77,4 m3/s.

Le taux d'accès à l'eau potable en milieu rural est d'ailleurs passé à 97,8%, permettant de desservir une population estimée à 13 millions d’habitants pour un investissement global de 16,65 MMDH.

Pour l'assainissement liquide, 7 nouvelles stations d'épuration ont offert un débit global additionnel de 7 024 m3/j, ce qui a permis de porter le taux de raccordement au réseau public d'assainissement à 90% et le taux de dépollution des eaux usées à 82%.

En outre, le Directeur Général de l'Office, Abderrahim El Hafidi, a fait état pour l'ONEE d'un bénéfice net de 2,252 MMDH en 2020, soit une hausse de 279% par rapport à l'exercice 2019.

En période de Covid-19, l'ONEE a mis en œuvre un ensemble de mesures exceptionnelles à caractère technique, commercial, financier et logistique pour assurer la continuité de service aux citoyens en matière d'électricité, d'eau potable et d’assainissement liquide.