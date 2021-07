Maroc : Construction d'un hôpital universitaire international de Rabat

L’Université internationale de Rabat (UIR) annonce aujourd’hui, dans un communiqué, le lancement sur son campus de la construction d’un hôpital universitaire. Ce dernier regroupera 400 lits et l’ensemble des disciplines de médecine, chirurgie, obstétrique et des services de pédiatrie sur une superficie construite de 48 000 mètres carrés. Il regroupera 18 spécialités médicales, 15 spécialités chirurgicales et 10 spécialités biologiques.

L’hôpital sera équipé par du matériel de pointe capable de répondre aux évolutions actuelles de la médecine. Un projet médical a été élaboré afin de répondre aux priorités identifiées en accord avec le ministère de la Santé en cancérologie (oncopédiatrie, allogreffes et autogreffe), en traumatologie, en cardiologie, en neurochirurgie, en urologie et en biologie médicale avancée.

L’hôpital universitaire sera doté notamment d’un centre de recherches en sciences de la Santé, d’une flotte d’ambulances spécialisées pour les urgences. L’accent sera mis sur la médecine la chirurgie ambulatoire et des hospitalisations courtes par des techniques de réhabilitations améliorées, précise le communiqué.

Cet espace devrait permettre l’accueil de 150 patients par jour aux urgences, pour 20 000 séjours par an, un taux de chirurgie ambulatoire de 50% avec un peu plus de 12 000 interventions par an pour 230 000 consultations sur l’année.