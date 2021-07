Maroc : Le plus ancien Acheuléen de l'Afrique du Nord découvert à Casablanca

Une équipe maroc-franco-italienne vient d'annoncer que l’Acheuléen (culture matérielle du Paléolithique ancien), mis au jour dans la carrière Thomas I à Casablanca (Maroc), date de 1,3 million d’années et est par conséquent le plus ancien de l’Afrique du Nord. «Le début de l'Acheuléen, marqué par l'apparition de macro-outils, est considéré comme une avancée technologique majeure au cours de l'évolution humaine», a indiqué mercredi l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine (INSAP).

La découverte a fait l’objet d’une étude publiée le 28 juillet 2021 dans la revue Scientific Reports et qui apporte le premier cadre chronologique à haute résolution du plus ancien Acheuléen de l'Afrique du Nord. L’Acheuléen le plus ancien connu au Maroc a été découvert dans la région de Casablanca, dans les dépôts de l'unité L de la carrière Thomas I, fouillés systématiquement depuis 1985 par une équipe maroco-française, précise le communiqué.

Le site, dont l’âge était estimé à environ 1 million d’années, a livré un riche corpus lithique associant objets taillés, galets naturels et restes fauniques, a détaillé la même source, expliquant que «l’objectif principal était la manufacture de macro-outils (outils triédriques, bifaciaux et hachereaux) sur de gros galets et de gros éclats de galets de quartzite collectés à proximité immédiate».

L’assemblage comporte également la production de petits et moyens éclats en quartzite et en silex. Une partie des objets en silex caractérise une production d’éclats à tendance laminaire par une technique bipolaire sur enclume. Une équipe internationale et interdisciplinaire a conduit des études magnétostratigraphiques et géochimiques sur la séquence pléistocène de la carrière Thomas I qui, s'appuyant sur les études lithostratigraphiques, biostratigraphiques et les datations effectuées dans les années précédentes, ont permis de construire, pour la première fois en Afrique du Nord, un cadre chronostratigraphique à haute résolution et d’établir que l’émergence de cet Acheuléen ancien remonte à 1,3 million d’années.

Le site L de la carrière Thomas à Casablanca est aujourd’hui «le plus ancien site Acheuléen de l’Afrique du Nord», a poursuivi la même source. «Un tel résultat permet pour la première fois à un site de cette région du monde de jouer un rôle important dans le débat actuel sur l’émergence de l’Acheuléen sur le continent africain», a fait valoir l'INSAP.