Casablanca : Des centres dans les plages pour accélérer la campagne de vaccination

Au Maroc, la campagne nationale de vaccination s’accélère. Après son élargissement aux personnes âgées de 25 à 30 ans, les autorités ouvrent de nouveaux centres pour accompagner l’opération. A Casablanca, des espaces ont été ouverts à cet effet au niveau des plages, qui connaissent un important afflux pendant cette période estivale.

Selon des sources médiatiques, un centre de vaccination a été ouvert à la plage de Ain Diab, tandis qu’un autre a été inauguré sis Plage Nahla, à Aïn Sebaâ. Les autorités régionales de la Santé ambitionnent ainsi d’administrer plus de doses aux personnes qui n’ont pas encore été vaccinées et ceux ayant raté leurs rendez-vous initiaux. Les mêmes sources précisent que la vaccination se fait par le vaccin Janssen, produit par le laboratoire Johnson & Johnson, que le Maroc a reçu ce weekend, sous forme de don américain dans le cadre de l’initiative mondiale Covax.

Cette campagne lancée au niveau des plages de la capitale économique connaît, pour le moment, une intense participation, d'autant plus que le vaccin américain est unidose, contrairement à AstraZeneca et à Sinopharm, utilisés jusque-là par le Maroc.

La création de centres de vaccination dans les plages et les espaces publics connus pour un afflux de citoyens, à l'image du centre qui devrait être implanté à Sidi Othmane, contribuerait à accélérer la vaccination des Casablancais et parvenir ainsi à atteindre au plus vite une immunité collective.

A rappeler que la capitale économique a enregistré 2 090 nouvelles infections et 4 décès entre lundi et mardi.