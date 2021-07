Ligue des champions d'Afrique dames : L’AS FAR domine les Algériennes d’Afak Relizane (4-1)

L'équipe féminine de l'AS FAR de football a dominé les Algériennes d’Afak Relizane sur le score de 4 buts à 1, mardi soir au stade municipal de Berkane, en match comptant pour les éliminatoires de la zone de l’Afrique du Nord qualificatives pour la première édition de la Ligue des champions africaine dames. Ghizlane Chabak a ouvert le score à la 15e minute pour les militaires, avant qu’Ibtissam Jraidi ne réalise un hat trick (34e , 36e et 89e). L’équipe algérienne a réduit l’écart grâce à un but de Naima Bouhani (45e +4).

A la faveur de cette victoire, les Militaires décrochent 3 points, en attendant leur match contre l’équipe tunisienne de la Banque d’Habitat, prévu vendredi prochain sur la pelouse du stade municipal de Berkane à partir de 18h30. Ce match est décisif pour les représentantes du Maroc car il leur permettra de se qualifier à la Ligue des champions africaine féminine prévue fin 2021 en Egypte.

La rencontre entre Afak Relizane et la Banque d’Habitat, disputée samedi dernier, s’est soldée par une victoire des Algériennes sur le score de 3 buts à 1. Le vainqueur de ces éliminatoires se qualifiera à la Ligue des champions africaine féminine lancée récemment par la Confédération africaine de football (CAF).

Cette compétition continentale, qui vise à développer le football féminin au niveau africain, connaît la participation de 8 équipes, dont le pays organisateur (Egypte), ainsi que le Nigéria sacré lors de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des nations dames en 2018.