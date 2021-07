Le Maroc avorte une entrée massive de migrants à Melilla, pour le troisième jour consécutif

Le Maroc a avorté, mardi à l’aube, une entrée massive de migrants à Melilla, après avoir repoussé plus d'une centaine de personnes qui tentaient de sauter la double clôture frontalière. Selon l’agence Europa Press, qui cite la délégation gouvernementale à Melilla, c’est durant le troisième jour consécutif que les autorités marocaines ont mobilisé.

La tentative a démarré à 21h00 lundi et s'est poursuivie jusqu'à 8h00 mardi, ce qui a contraint la Garde Civile à déployer un dispositif anti-intrusion sur tout le périmètre frontalier. Le porte-parole de la délégation a souligné qu'à 4h20, mardi, le commandement de la Garde civile «a aperçu un groupe de plus de 100 personnes, organisé, s'approchait de la zone de la clôture, dans la zone entre Barrio Chino et Beni Ensar». «L'alerte anticipée de la Garde civile et sa communication immédiate avec les forces de sécurité marocaines ont empêché ces personnes d'atteindre la clôture, faisant avorter la tentative».

Les migrants «se sont divisés en petits groupes et la pression s'est poursuivie toute la nuit mais ils ont toujours été localisés avant d'atteindre la clôture, neutralisant toute tentative d'entrée», précise-t-on.

La clôture frontalière séparant Melilla au Maroc a subi plusieurs tentatives de saut au cours de la nuit de dimanche à lundi, menées par des groupes de 20 à 80 migrants, qui ont été stoppés par les forces de sécurité marocaines. La veille, sept migrants d'origine subsaharienne ont réussi, à l’aube, à accéder à la ville en franchissant la clôture séparant la ville autonome au Maroc.